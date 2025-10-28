Premierul Japoniei își dorește „o nouă eră de aur” a relațiilor cu SUA

Donald Trump s-a întâlnit marți dimineață cu premierul japonez Sanae Takaichi, aflată în funcție de o săptămână, și a asigurat-o imediat de sprijinul Washingtonului. „Întotdeauna am avut o mare dragoste și respect pentru Japonia. Vreau să vă asigur că aceasta va fi o relație specială (…) Suntem un aliat la cel mai înalt nivel ”, a declarat Trump înainte de întâlnire.

Sanae Takaichi, la rândul său, a indicat că dorește să deschidă „o nouă eră de aur” a relațiilor japonezo-americane, în contextul în care Tokyo se confruntă cu ascensiunea militară a vecinului său chinez, potrivit Le Figaro.

Încurajări din partea lui Trump

Președintele american Donald Trump i-a spus prim-ministrului japonez Sanae Takaichi că este convins că va fi „unul dintre marii prim-miniștri” în timpul întâlnirii lor de marți de la Tokyo.

„Aceasta va fi o relație mai puternică decât oricare alta de până acum și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră și în numele țării noastre”, a spus Trump. Președintele SUA a declarat că Statele Unite vor fi acolo pentru a ajuta Japonia, adăugând că:„suntem un aliat la cel mai puternic nivel”.

„Este o mare onoare să fiu alături de tine în ceea ce va fi… vei fi unul dintre marii prim-miniștri”, i-a spus Trump lui Takaichi și a felicitat-o pentru că a devenit prima femeie lider a Japoniei. „Vei face o treabă fantastică și vom avea o relație fantastică”, a spus el.

Președintele american Donald Trump și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au semnat un acord privind asigurarea aprovizionării cu minerale esențiale și pământuri rare, în urma întâlnirii bilaterale de marți de la Tokyo, transmite CNN.

Cei doi lideri au convenit să „sprijine aprovizionarea cu minerale critice brute și prelucrate și pământuri rare cruciale pentru industriile interne ale Statelor Unite și Japoniei”.

Și, ca o omagiu adus celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite care va avea loc anul viitor, Takaichi a confirmat că Japonia va dona 250 de cireși către Washington, DC.