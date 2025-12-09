Japonia ridică avertizarea de tsunami după cutremurul de 7,5 magnitudine

Agenția Meteorologică Japoneză a ridicat avertizarea de tsunami la câteva ore după seismul major care a zguduit,în noaptea de luni, regiunile de nord-est ale Japoniei.

Cutremurul a declanșat inițial avertismente pentru prefecturile Hokkaido, Aomori și Iwate, unde autoritățile au anunțat că valuri de până la 3 metri ar putea lovi țărmul, potrivit Reuters.

Conform JMA, în mai multe porturi au fost observate valuri cuprinse între 20 și 70 de centimetri.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite, iar aproximativ 90.000 de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele în timpul nopții.

Guvernul a transmis că nu au fost identificate nereguli la centralele nucleare din regiune.

Alimentarea cu energie electrică, întreruptă în anumite zone după cutremur, a fost restabilită.

Autoritățile au avertizat însă că riscul unui cutremur major rămâne ridicat în următoarea săptămână.

Premierul japonez a declarat că monitorizarea continuă, iar populația este îndemnată să rămână vigilentă.