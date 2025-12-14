Surpriză la Bruxelles: Italia și Malta se alătură țărilor care se opun folosirii activelor rusești pentru Ucraina

Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei, opunându-se planului Uniunii Europene care ar permite folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei.

Planul prevede folosirea a aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinate Kievului. Suma provine în principal din active ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa după invazia Ucrainei din 2022.

Active înghețate, nu confiscate

Într-o declarație comună, consultată de Politico, cele patru state au subliniat că susțin menținerea activelor rusești înghețate pe termen nedeterminat. Ele avertizează însă că acest lucru nu trebuie să ducă automat la folosirea banilor pentru sprijin militar.

„Înghețarea activelor nu echivalează cu dreptul de a le utiliza”, se arată în poziția comună a celor patru țări, care invocă respectarea strictă a dreptului UE și a dreptului internațional.

Italia, Bulgaria și Malta cer un plan B

Statele semnatare cer Comisiei Europene și Consiliului UE să analizeze alternative. Printre opțiuni se numără o linie de credit europeană sau alte mecanisme temporare de sprijin pentru Ucraina. Un astfel de mecanism ar crește povara datoriilor deja ridicate ale Italiei și Franței. De asemenea, ar necesita unanimitate. Aceasta înseamnă că poate fi blocat prin veto de premierul Ungariei, Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Kremlinului.

Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a activelor rusești înghețate prin depozitarul Euroclear, s-a opus constant planului, invocând riscul unor litigii majore.

Roma înclină balanța înainte de summit

Intrarea Italiei în tabăra opoziției complică și mai mult negocierile la nivel european. Fiind a treia cea mai mare economie a UE, poziția Romei face dificilă obținerea unui consens înaintea summitului european, care are loc joi și vineri la Bruxelles.

Contextul este tensionat și de un proces deschis de Banca Rusiei împotriva Euroclear, legat de administrarea activelor înghețate. Recent, UE a decis să prelungească înghețarea acestora pe termen nelimitat, eliminând necesitatea reînnoirii la fiecare șase luni, în pofida obiecțiilor formulate de Ungaria și Slovacia.