Bulgarii din nou în stradă: „Peevski și Borisov, plecați de la putere”

Protestul Generației Z a luat amploare sub sloganul „Demisia! Afară cu Peevski și Borisov de la putere”. La 36 de ani de la căderea comunismului, manifestanții cer în Piața Independenței din Sofia demisia guvernului și excluderea definitivă a celor doi politicieni.

Cinci persoane reținute

Departamentul de Poliție din Sofia a declarat că cinci persoane au fost reținute în timpul protestelor.

Asupra deținuților au fost găsite mănuși de box, cuțite, măști și materiale explozive. Cordoane de poliție au staționat în fața clădirii Consiliului de Miniștri și a Adunării Naționale.

Minoritățile etnice la protest

Reprezentanții comunității rrome din Bulgaria au ieșit la protest cu un banner „Bulgaria mai presus de toate”.

„De 30 de ani am urmărit cum Borisov și MRF cumpără comunitatea rromă”, a spus Martin Tikhomirov.

„Frații noștri au fost păcăliți pentru a protesta pentru Delyan Peevski, dar au spus nu porcilor”, a adăugat acesta. Un tânăr turc care a ieșit la protest s-a prezentat: „Sunt Cem Yumerov, sunt de etnie turcă și sunt mândru de asta”.

Contextul protestelor

Protestele fac parte dintr-o mișcare anticorupție care a prins amploare după propunerea proiectului de buget pentru 2026. Manifestanții se opun politicilor fiscale, cum ar fi majorarea impozitelor și a salariilor în sectorul public. Autoritățile bulgare se pregătesc pentru posibile violențe.

Protestele au loc înaintea unui vot asupra unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la demiterea guvernului. Săptămâna trecută, protestele au degenerat în Sofia după ce s-au infiltrat oameni violenți. Sediile partidelor de guvernământ au fost devastate, peste 10 oameni au fost răniți.

Cine este Delyan Peevski

Delyan Peevski este cel mai puternic oligarh din Bulgaria și unul dintre cei mai importanți politicieni din țară. El este membru al Parlamentului bulgar din 2009. Din februarie 2024, Peevski este liderul partidului DPS, formațiune care reprezintă minoritatea turcă din Bulgaria.

Peevski este o figură controversată, cunoscută pentru influența sa asupra politicii și mass-media din Bulgaria. Boiko Borisov este fostul premier al Bulgariei. Președintele Rumen Radev a cerut demisia de urgență a guvernului într-un discurs către națiune.