Comisarul European pentru Apărare acuză cu SUA urmărește subminarea unității statelor europene

Andrius Kubilius a afirmat, printr-o postare publicată pe blogul său, că documentul reprezintă „o surpriză” prin ostilitatea explicită la adresa Uniunii Europene și susține că Washingtonul vede o Europă mai unită ca pe un potențial rival.

Comisarul a amintit pasaje din Strategie SUA care propun să „cultive rezistența” în interiorul statelor europene și să coopereze cu partidele naționaliste pentru că „gata să lupte împotriva Uniunii Europene, împotriva puterii noastre prin unitate”.

„Limbajul antagonist al Strategiei de Securitate Națională a SUA la adresa Uniunii Europene nu provine din sentimentele americane legate de „buna și vechea Europă”, ci din considerații strategice profunde”, spune Kubilius precizând că documentul este inspirat de viziunile expertului american Elbridge Colby care în lucrarea „The Strategy of Denial”, argumentează că SUA trebuie să împiedice orice regiune să dezvolte o putere dominantă care ar putea limita accesul american la piețe.

Comisarul a conchis: „Să sperăm că va exista suficientă înțelepciune pe pământ american pentru a nu lupta împotriva emergenței unei Europe unite”.