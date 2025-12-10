Prima pagină » Știrile zilei » Comisarul European pentru Apărare acuză cu SUA urmărește subminarea unității statelor europene

Comisarul European pentru Apărare acuză cu SUA urmărește subminarea unității statelor europene

Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare, a avertizat miercuri că noua Strategia Națională de Securitate adoptă o poziție „antagonică” față de UE și și urmărește subminarea unității statelor europene, notează Politico.
Comisarul European pentru Apărare acuză cu SUA urmărește subminarea unității statelor europene
Andrius Kubilius. Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
10 dec. 2025, 16:52, Știri externe

Andrius Kubilius a afirmat, printr-o postare publicată pe blogul său, că documentul reprezintă „o surpriză” prin ostilitatea explicită la adresa Uniunii Europene și susține că Washingtonul vede o Europă mai unită ca pe un potențial rival.

Comisarul a amintit pasaje din Strategie SUA care propun să „cultive rezistența” în interiorul statelor europene și să coopereze cu partidele naționaliste pentru că „gata să lupte împotriva Uniunii Europene, împotriva puterii noastre prin unitate”. 

„Limbajul antagonist al Strategiei de Securitate Națională a SUA la adresa Uniunii Europene nu provine din sentimentele americane legate de „buna și vechea Europă”, ci din considerații strategice profunde”, spune Kubilius precizând că documentul este inspirat de viziunile expertului american Elbridge Colby care în lucrarea „The Strategy of Denial”, argumentează că SUA trebuie să împiedice orice regiune să dezvolte o putere dominantă care ar putea limita accesul american la piețe.  

Comisarul a conchis: „Să sperăm că va exista suficientă înțelepciune pe pământ american pentru a nu lupta împotriva emergenței unei Europe unite”. 

 

   

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor