Aeroportul din Creta și-a suspendat zborurile după ce fermierii care protestează au pătruns pe pistă

Fermierii, revoltați de întârzierile în plata subvențiilor europene, au forțat barierele de securitate și au pătruns pe pista aeroportului internațional Nikos Kazantzakis din Heraklion.

Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, însă o parte dintre fermieri a reușit să treacă de cordoanele poliției.

La aeroportul din Chania, oraș situat în vestul insulei, ciocnirile au degenerat după ce protestatarii au aruncat cu pietre, au răsturnat o mașină de poliție și au provocat rănirea a două persoane, potrivit presei locale.

Protestele fermierilor sunt alimentate de întârzierile în plata subvențiilor agricole finanțate de UE. Fermierii acuză că aceste întârzieri afectează pregătirea pregătirea terenurilor pentru viitorul sezon.

Guvernul de la Antena a suspendat temporar plățile pentru verificări suplimentare, după ce ancheta Parchetului European a scos la iveală o schemă de fraudă și spălare de bani la scară largă, care a dus la demisia a cinci oficiali în luna iunie și la închiderea treptată a agenției responsabile cu gestionarea subvențiilor.