NATO confirmă întâlnirea lui Rutte cu Zelenski, Costa și von der Leyen la Bruxelles, luni, fără acces pentru presă

„Luni, 8 decembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va primi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe președintele Consiliului European, António Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la reședința sa oficială din Bruxelles. Mass-media nu va avea acces la eveniment”, se arată în comunicat, scrie Interfax-Ucraine.

Potrivit informațiilor, Zelenski se află în prezent la Londra, unde se întâlnește cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul federal german Friedrich Merz. De asemenea, Zelenski și Starmer vor avea o întrevedere „față în față”.

Ulterior, cei doi lideri vor participa la un apel video comun cu liderii UE, ai țărilor europene și ai NATO. Întâlnirea președintelui Ucrainei cu Rutte, Costa și von der Leyen la Bruxelles a fost anunțată pentru seara zilei de luni.