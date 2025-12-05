Prima pagină » Știri externe » Norvegia își întărește apărarea: două submarine noi și rachete cu rază lungă pe agenda Guvernului

Norvegia își întărește apărarea: două submarine noi și rachete cu rază lungă pe agenda Guvernului

Norvegia intenționează să-și consolideze apărarea navală și ofensivă, urmând să cumpere două submarine suplimentare din Germania și rachete cu rază lungă de acțiune, potrivit presei locale.
Sursa: Pixabay
Maria Miron
05 dec. 2025, 12:41, Știri externe

Guvernul norvegian se pregătește să anunțe achiziția a încă două submarine din Germania, pe lângă cele patru comandate anterior, a relatat Reuters, citând presa norvegiană.

Noua comandă duce costul total al programului la aproape 100 de miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a circa 10 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de valoarea inițială de 45 de miliarde de coroane, contractată în 2021. Costurile au crescut considerabil din cauza prețurilor mai mari la resurse și la tehnica militară.

Norvegia: avanpost NATO în Arctica

Statele NATO își majorează cheltuielile militare, împinse de presiunile administrației SUA și de războiul în curs din Ucraina. „Țările NATO se află în plin proces de majorare a cheltuielilor pentru apărare”, scrie sursa citată.

Norvegia are o misiune strategică în Nordul Atlanticului. Ea monitorizează o zonă critică de aproximativ 2 milioane km², folosită de flota de submarine nucleare a Rusiei. Noile submarine vor avea rolul de a supraveghea îndeaproape activitățile flotei ruse cu bază pe peninsula Kola, în apropierea graniței norvegiene.

Investiție în rachete cu rază lungă de acțiune

Pe lângă achiziția submarinelor, statul nordic vrea să cumpere rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte aflate la 500 km distanță. Programul militar este valuat la 19 miliarde de coroane. Potrivit surselor folosite de Reuters, „predominanța atacurilor cu rachete” din războiul din Ucraina a arătat necesitatea întăririi capacității de lovire a statelor occidentale.

Lista deciziilor Ministerului Apărării din Norvegia urmează să fie făcută publică după ședința Consiliului Regal.

Constituțional, puterea executivă în Norvegia aparține regelui. În practică, aceasta este exercitată de guvern prin Consiliul de Stat. Acesta este format din prim-ministru și miniștrii cabinetului, care adoptă decizii oficiale în numele monarhului. Ședințele au loc, de regulă, vinerea, la Palatul Regal din Oslo.

Recent, Marea Britanie și Norvegia au semnat un pact de apărare pentru a opera o flotă comună în Atlanticul de Nord, cu scopul de a vâna submarinele rusești.

