Adrian Sârbu, cunoscutul om de afaceri și fondator al trustului PRO, a făcut un atac dur la adresa actualei conduceri a televiziunii, chiar la aniversarea de 30 de ani.
Adrian Sârbu, atac dur la adresa televiziunii pe care a fondat-o: Astăzi, PRO TV este ostaticul unor impostori
Sursă foto: Cristian Radu / Mediafax Foto.
Daiana Rob
02 dec. 2025, 07:18, Social

Fondatorul trustului, Adrian Sârbu, a făcut un atac direct la adresa conducerii actuale a PRO-TV.

„18 ani am dus PRO-TV-ul în cârcă. (…) eu nu mai exist în lumea PRO-TV-ului încă din 2013 – când au venit niște cetățeni care erau dușmanii mei și le-au zis tuturor să nu-mi mai pronunțe numele. Astăzi, PRO TV este ostaticul unor impostori”, a declarat omul de afaceri Adrian Sârbu.

Într-un interviu la Aleph News, Sârbu a vorbit și despre parcursul televiziunii, dar și cum a înființat-o.

„A venit Revoluția, din întâmplare am ajuns membru al primei structuri de conducere a României – Guvernul Frontului Salvării Naționale. Nu am complotat acolo, dar m-am trezit pe listă și am ajuns în felul ăsta în Guvernul Roman. (…)

Mi-am făcut un plan, i-am povestit lui Țiriac și în toamna lui ’90 mi-am dat demisia și imediat m-a sunat Țiriac și mi-a zis: «Hai să facem televiziune» și i-am zis: «Bagă banu’!» și 4 ani n-a băgat”, a declarat Sârbu.

El a povestit și că Ion Iliescu „a avut o contribuție mare” pentru că „s-a lăsat păcălit”. „Era o rezistență extraordinară din partea nomenclaturii televiziunii și diverși securiști politruci pentru că ei nu voiau să aibă nimeni licență, că i-ar fi fi distrus”, a declarat Sârbu.

Sârbu a declarat că „lansarea trustului PRO TV din decembrie ’95 a fost cel mai important moment după Revoluție, pentru că a pus bazele trecerii de la comunism la capitalism”, spunând și că înființarea trustului „a redat încrederea românilor”.

El a vorbit și despre victoria lui Constantinescu și a Convenției Democrate. „PRO TV l-a adus la putere pe Constantinescu. El a recunoscut asta, că era un om sincer. A agregat și nemulțumirile și așteptările poporului român și s-a văzut la vot”

Sârbu spune că principalul obiectiv al televiziunii, după alegerile din 1997 a fost intrarea României în NATO. „Timp de 8 ani de zile, PRO TV a investit 2 milioane de dolari din banii acționarului ca să promoveze România în lume, ca să putem fi înscriși pe lista NATO. N-am reușit atunci. Am reușit abia în 2004”.

 

