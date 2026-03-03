Prima pagină » Știri externe » Primele țări UE care au solicitat asistență de la Bruxelles pentru evacuarea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu

Trei țări UE au solicitat asistență de la Bruxelles pentru evacuarea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu. Sunt primele țări membre ale blocului comunitar care solicită asistență după izbucnirea războiului din zonă.
Petru Mazilu
03 mart. 2026, 19:03, Social

UE a început operațiunea de evacuare a unor cetățeni europeni din Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Concret, UE a început să ajute țările membre Italia, Austria și Slovacia să își repatrieze cetățenii blocați în Orientul Mijlociu.

Comisarul Hadja Lahbib a declarat că cele trei țări au fost primele care au solicitat asistență de la Bruxelles pentru finanțarea zborurilor de evacuare din regiune.

Și România are numeroși cetățeni blocați în diferite țări din Asia. Țara nu a apelat la mecanismul european și a reușit să evacueze câteva sute prin zboruri via Cairo. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a asistat la repatrierea a 318 cetățeni români. Aceștia au tranzitat Peninsula Sinai către Cairo, fiind aduși în țară, marți, cu două aeronave Tarom.

Sfaturile MAE pentru românii blocați în Asia

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a explicat marți ce trebuie să facă românii blocați în țările din orientul Mijlociu după anularea zborurilor.

„Sfatul nostru este: 1. Să se registreze. 2. Să țină legătura cu linile aeriene la care au bilete. Pentru că au obligația să le ofere alte variante, încă o dată, atunci când condițiile de zbor vor permite acest lucru. Și 3. Să se asigure că sunt în siguranță acolo unde sunt”, a spus Andrei Țărnea.

El a fost întrebat cum vor fi aleși cetățenii pentru următoarele zboruri.

„Prioritatea numărul unu este pentru copii care nu sunt însoțiți de familie, în al doilea rând sunt persoane cu patologii și apoi familii cu copii. Deci asta este prioritatea. În rest, pentru ceilalți trebuie gândită o logică care ține cont de mai mulți factori: unde se află geografic, deci cât de repede poți ajunge la un aeroport sau la un loc de evacuare, care sunt condițiile de securitate pe acel traseu, dacă au sau nu bilete la o linie aeriană care are luat zborurile”, a spus Andrei Țărnea.

