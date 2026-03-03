Prima pagină » Life-Entertaiment » Estimare: războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca pierderi de până la 60 de miliarde de dolari în turism

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca pierderi de până la 60 de miliarde de dolari în turism în acest an. Estimările specialiștilor arată că până la 38 de milioane de turiști ar putea renunța la călătoriile în regiune din cauza războiului. Anterior, estimările indicau o creștere a numărului de turiști.
Sursa foto: Murat Bakmaz / Anadolu
Petru Mazilu
03 mart. 2026, 16:52, Știri externe

Războiul israeliano-american împotriva Iranului ar putea costa Orientul Mijlociu până la 60 de miliarde de dolari în venituri pierdute din turism în 2026, potrivit Al Jazeera.

Datele publicate marți de Tourism Economics sugerează că sosirile internaționale în regiune ar putea scădea cu între 11% și 27% în 2026, dacă războiul se va prelungi.

Aceasta este o primă estimare deoarece situația se poate modifica în funcție de evoluțiile de pe teren. De asemenea, estimarea marchează o inversare dramatică față de previziunile din decembrie, când se vorbea despre o creștere de 13% a numărului de vizitatori în acest an.

În scenariul pesimist, regiunea ar putea pierde între 23 de milioane și 38 de milioane de vizitatori internaționali, comparativ cu estimările anterioare războiului. Impactul financiar ar fi sever, pierderile fiind evaluate la sume cuprinse între 34 și 60 de miliarde de dolari.

