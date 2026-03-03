Wizz Air suplimentează zborurile spre Egipt pentru a prelua pasagerii blocați în Orientul Mijlociu

„Wizz Air își ajustează operațiunile ca răspuns la recentele restricții ale spațiului aerian din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Ca măsură de precauție, zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită rămân suspendate până în data de 7 martie inclusiv”, a transmis, marți, compania.

Pentru că aceste restricții îi împiedică pe oameni să călătorească, Wizz Air pregătește variante prin care pasagerii să ajungă la destinațiile lor cât mai repede. Reprezentanții companiei colaborează cu autoritățile aeronautice și cu aeroporturile pentru a găsi rute de zbor sigure și ore de aterizare disponibile.

Cea mai importantă măsură este creșterea numărului de locuri către Sharm El Sheikh, în Egipt (SSH), începând cu data de 6 martie, „din mai multe dintre cele mai mari baze europene ale sale, începând cu 6 martie (în așteptarea aprobării autorităților)”.

Astfel, din Budapesta (BUD) se va trece de la 3 la 10 zboruri pe săptămână, iar din Roma Fiumicino (FCO) numărul curselor crește de la 11 la 18. De asemenea, din Londra Luton (LTN) se vor dubla zborurile, de la 4 la 8 pe săptămână, în timp ce din Milano Malpensa (MXP) vor fi 11 curse în loc de 6. În Sofia (SOF), unde nu existau zboruri spre această destinație, vor fi introduse 3 curse săptămânale.

„Aceste zboruri suplimentare creează mai multe opțiuni pentru pasagerii afectați de suspendarea serviciilor directe către și dinspre Israel și vor oferi cea mai bună modalitate de conectare între Israel și Europa”, a transmis Wizz Air.

Compania a transmis că va relua zborurile obișnuite imediat ce acest lucru se va putea face în siguranță și a mulțumit pasagerilor pentru răbdare.