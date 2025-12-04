Norvegia donează Londrei un brad de Crăciun în fiecare an

Arborele simbolizează prietenia dintre Londra și Oslo într-o ceremonie anuală care evidențiază istoria alianței celor două țări, potrivit AP.

Legătura dintre cele două țări a început în timpul celui de-al Doilea Război Mondial . Când Germania nazistă a invadat Norvegia în 1940, regele Haakon al VII-lea și guvernul său în exil au fugit la Londra. O mare parte din activitatea de rezistență a Norvegiei a pornit din Marea Britanie.

BBC și omologul său norvegian NRK au transmis știrile în norvegiană de la Londra. Reportajele au fost o gură de aer vitală pentru norvegieni, care au ascultat în secret din cauza interdicției radio impuse de naziști. Ca semn de mulțumire, administrația orașului Oslo a instituit cadoul din bradul de Crăciun în 1947, la doi ani după încheierea războiului.

Brad crescut natural lângă Oslo

Arborele este întotdeauna un molid norvegian, sau Picea abies, crescut în mod natural în pădurea Oslo. Câteva exemplare sunt de obicei selectate ca posibili candidați cu cinci până la zece ani înainte și primesc îngrijiri suplimentare înainte de selecția finală.

Supranumit „Oslo dintotdeauna”, copacul din acest an are aproximativ 20 de metri înălțime și o vârstă de aproximativ 60 de ani. Ceremonia de tăiere a avut loc pe 21 noiembrie.

După ce copacul a fost tăiat ceremonios, a fost încărcat într-un suport special și transportat aproximativ 180 de kilometri până la un port, unde a fost stropit pentru a îndepărta sarea acumulată de pe drumuri.

Prezentată pe rețelele de socializare drept „pomul național al Marii Britanii”, ceremonia de aprindere a luminilor semnalează începutul numărătorii inverse a Londrei până la Crăciun și are loc în mod tradițional în prima joi din decembrie. Șiruri de lumini atârnă vertical, urmând tradiția norvegiană.

Bradul va rămâne în piață până pe 5 ianuarie, apoi va fi dat jos pentru a fi tocat și compostat pentru mulci.