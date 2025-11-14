Un bărbat care a furat o pictură a lui Bansky din Londra, condamnat la 13 luni de închisoare

Bărbatul în vârstă de 49 de ani, numit Larry Fraser, a folosit un ciocan pentru a sparge ușa de sticlă a galeriei Grove din Londra. El a furat pictura lui Bansky, intitulată „Fata cu Balon”, care valoreză 270.000 de lire, notează Sky News.

Bărbatul, care a pledat vinovat pentru furt, a fost condamnat vineri la 13 luni de închisoare la Curtea Coroanei din Kigston pentru săvârșirea infracțiunii de furt din locuințe nerezidențiale.

Tabloul este unul dintre cele mai celebre lucrări ale artistului stradal Bansky. Jaful s-a petrecut în octombrie anul trecut. Pictura a fost furată noaptea, în jurul orei 23:00.

Bărbatul a spart cu ciocanul ușa din sticlă a galeriei. Acesta purta mască, dar și o jachetă cu glugă și mănuși. El a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încărca opera de artă într-o dubă înainte de a fugi de la fața locului. Bărbatul a fost identificat de poliția londoneză și urmărit până la o locație situată la câteva străzi distanță.

Bărbatul a fost arestat la mai puțin de două zile după spargere și a fost pus sun acuzare în septembrie 2024.

Polițiștii au reușit să recupereze opera de artă. Tabloul a fost acum returnat galeriei.

Bărbatul le-a spus magistraților că se confrunta cu o datorie veche pentru droguri și a acceptat „sub o anumită presiune și teamă” să fure pentru a-și acoperi datoria.

Până în ziua comiterii infracțiunii, el nu cunoștea ceea ce trebuie mai exact să fure, dar nici valoarea exactă a lucrării.