Proteste de amploare în Iran după prăbușirea monedei naționale

Cele mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
30 dec. 2025, 02:24, Știri externe

Televiziunea de stat a relatat despre demisia lui Mohammad Reza Farzin, în timp ce comercianții și proprietarii de magazine s-au adunat pe strada Saadi din centrul Teheranului, precum și în cartierul Shush, lângă Marele Bazar din Teheran. Comercianții de la piață au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică din 1979, care a înlăturat monarhia și i-a adus la putere pe islamiști, potrivit CNN.

Agenția oficială de știri IRNA a confirmat protestele. Martorii au raportat mitinguri similare în alte orașe importante, inclusiv Isfahan în centrul Iranului, Shiraz în sud și Mashhad în nord-est. În unele locuri din Teheran, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Protestele de luni au fost cele mai mari din 2022, când moartea lui Mahsa Jina Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției, a declanșat demonstrații la nivel național. Ea a fost arestată de poliția anti-moralitate a țării pentru că, presupus, nu și-a purtat hijabul corespunzător.

Martorii au declarat pentru Associated Press că comercianții și-au închis magazinele luni și le-au cerut altora să facă același lucru. Agenția de știri semioficială ILNA a declarat că multe afaceri și-au încetat activitatea, chiar dacă unele și-au menținut magazinele deschise.

Duminică, protestele s-au limitat la două piețe mobile importante din centrul Teheranului, unde manifestanții au scandat sloganuri antiguvernamentale.

Deprecierea rapidă amplifică presiunea inflaționistă, împingând în sus prețurile alimentelor și ale altor necesități zilnice și punând și mai mult presiune pe bugetele gospodăriilor, o tendință care s-ar putea agrava odată cu modificarea prețului benzinei introdusă în ultimele zile.

Cresc prețurile și taxele

Potrivit centrului de statistică al statului, rata inflației în decembrie a crescut la 42,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și este cu 1,8% mai mare decât în ​​noiembrie. Prețurile alimentelor au crescut cu 72%, iar cele ale produselor medicale și de sănătate au crescut cu 50% față de decembrie anul trecut, potrivit centrului de statistică. Mulți critici văd această rată ca pe un semn al apropierii unei hiperinflații.

Relatările din presa oficială iraniană conform cărora guvernul intenționează să majoreze taxele în noul an iranian, care începe pe 21 martie, au stârnit și mai multă îngrijorare.

