Numărul morților în timpul reprimării protestelor din Iran a ajuns la 7.000

Creșterea lentă a numărului de morți în urma demonstrațiilor se adaugă tensiunilor generale cu care se confruntă Iranul atât în ​​interiorul țării, cât și în străinătate, în timp ce acesta încearcă să negocieze cu Statele Unite programul său nuclear, potrivit AP.

O a doua rundă de discuții rămâne în suspensie, deoarece prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat direct pe lângă președintele american Donald Trump pentru a-și intensifica cererile față de Teheran în cadrul negocierilor.

„Nu s-a ajuns la nimic definitiv în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue pentru a vedea dacă se poate sau nu încheia un Acord. Dacă se poate, îl informez pe prim-ministru că aceasta va fi o preferință”, a scris Trump ulterior pe site-ul său TruthSocial.

„Ultima dată, Iranul a decis că e mai bine să nu încheie un acord și a fost afectat… Asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili.”

Disidența, reprimată în Iran

Între timp, Iranul se confruntă pe plan intern cu o furie încă mocnită din cauza reprimării pe scară largă a oricărei disidențe din Republica Islamică. Această furie s-ar putea intensifica în zilele următoare, pe măsură ce familiile decedaților încep să marcheze tradiționalul doliu de 40 de zile pentru cei dragi.

Agenția de știri apropiată de activiștii pentru drepturile omului, cu sediul în SUA, care a oferit cele mai recente cifre, a fost precisă în numărarea deceselor din timpul rundelor anterioare de tulburări din Iran și se bazează pe o rețea de activiști din Iran pentru a verifica decesele. Creșterea lentă a numărului de decese a survenit pe măsură ce agenția reușește încet să verifice informațiile, deoarece comunicarea cu cei din interiorul Republicii Islamice rămâne dificilă.

Guvernul iranian a oferit singurul său bilanț al morților pe 21 ianuarie, afirmând că 3.117 persoane au fost ucise. Teocrația iraniană a subestimat în trecut sau nu a raportat decesele cauzate de tulburările din trecut.