Teheranul respinge oferta de pace a președintelui Trump, acuzând Statele Unite de ipocrizie

Ministerul de Externe de la Teheran a declarat marți că apelul la pace al președintelui Donald Trump este „în contradicție flagrantă” cu „comportamentul ostil și criminal” al Washingtonului față de poporul iranian.

Reacția vine după ce Trump a spus, într-un discurs susținut luni în Parlamentul israelian, că dorește un acord de pace cu Iranul și că „mingea este în terenul Teheranului”, scrie Al Jazeera.

„Cum poate cineva să atace zone rezidențiale și instalații nucleare ale unei țări în plin proces de negocieri politice, să ucidă peste 1.000 de oameni, inclusiv femei și copii nevinovați, și apoi să vorbească despre pace și prietenie?”, se arată în comunicatul Ministerului iranian de Externe.

Tensiunile dintre Iran, Israel și Statele Unite s-au amplificat în iunie, după ce Israelul a lansat un conflict de 12 zile împotriva Iranului, în timpul căruia forțele israeliene și americane au lovit mai multe obiective nucleare iraniene.

Potrivit observatorilor regionali, declarațiile Teheranului arată că șansele unui dialog diplomatic rămân reduse, în ciuda mesajelor publice de reconciliere venite din partea Washingtonului.