Donald Trump respinge acuzațiile privind oboseala și afirmă că a avut un „examen medical perfect”

În vârstă de 79 de ani, Trump a fost surprins aparent adormind la un eveniment de la Casa Albă la începutul lunii, detaliu folosit de publicație pentru a ridica întrebări despre nivelul său de energie.

Reacție la criticile privind programul oficial

Potrivit raportului, programul oficial al lui Trump ar fi mai lejer decât în primul său an de mandat, majoritatea aparițiilor publice având loc între orele 12:00 și 17:00. Deși efectuează mai multe vizite externe, numărul deplasărilor pe teritoriul SUA ar fi scăzut substanțial.

Aceste aspecte au alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate și capacitatea de a susține ritmul activităților prezidențiale.

Detalii privind starea de sănătate

Sănătatea președintelui a fost analizată intens în cursul acestui an, mai ales după ce în februarie, iulie și august au apărut imagini cu vânătăi vizibile pe mâna dreaptă.

În luna iulie, Casa Albă a emis un comunicat în care a explicat că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică (CVI), o afecțiune comună și considerată benignă de medicul său.

Mesajul transmis pe Truth Social

Într-o postare amplă pe rețeaua Truth Social, Trump a respins categoric concluziile raportului, numind articolul New York Times „o lovitură politică” orchestrată de „extrema stângă”. Acesta a afirmat că nivelul său de energie rămâne ridicat și că recentele teste medicale confirmă acest lucru, scrie Newsweek.

„Cu un EXAMEN MEDICAL PERFECT și un TEST COGNITIV COMPREHENSIV, susținut și ‘aced’, este clar că nu încetinesc”, a transmis președintele, reiterând că atunci când va simți o scădere a energiei o va recunoaște public.