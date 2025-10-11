Donald Trump se află într-o stare de „sănătate excelentă”, potrivit raportului medical oficial

Controlul de rutină a fost efectuat la Spitalul Militar Walter Reed, iar concluziile evidențiază performanțe fizice și cognitive remarcabile pentru vârsta sa.

Raportul, semnat de medicul prezidențial Sean Barbabella, confirmă că Donald Trump are o „sănătate excepțională”, cu funcții cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice „bune”.

În plus, potrivit analizei medicale, vârsta sa cardiacă este cu 14 ani mai mică decât vârsta cronologică. Evaluarea vine în contextul în care Trump, cel mai în vârstă președinte învestit în funcție în SUA, este adesea subiectul unor speculații legate de starea sa de sănătate.

Stare de sănătate excelentă confirmată de medicii de la Casa Albă

Pe lângă rezultatele pozitive ale testelor, raportul medical precizează că Trump a fost vaccinat împotriva gripei și a primit un rapel pentru vaccinul anti-COVID-19, în pregătirea unor posibile călătorii internaționale. Măsura vine pe fondul controverselor legate de poziția secretarului pentru sănătate, RFK Jr., cunoscut pentru reticența față de vaccinuri.

Casa Albă a comentat și apariția unor vânătăi vizibile pe mâna dreaptă a fostului președinte, menționând că acestea sunt rezultatul „strângerilor de mână frecvente” și al tratamentului cu aspirină, prescris pentru întreținerea sănătății cardiovasculare.

De asemenea, raportul confirmă că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune benignă care se manifestă prin umflarea gleznelor.

Acesta este cel de-al doilea control medical de rutină efectuat de Trump în acest an, primul având loc în aprilie. Ambele examinări au confirmat că președintele american se menține într-o formă fizică și psihică foarte bună, în ciuda vârstei înaintate.