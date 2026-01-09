Meloni respinge o acțiune militară americană asupra Groenlandei și cere o prezență NATO puternică în Arctica

Recenta operațiune militară americană din weekend, ce a dus la capturarea președintelui venezuelean, a reaprins temerile privind intențiile SUA asupra Groenlandei.
Casa Albă a precizat marți că ia în calcul mai multe opțiuni pentru achiziția Groenlandei, inclusiv utilizarea forței militare.
Giorgia Meloni, considerată unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai președintelui Donald Trump, a spus că „este clar pentru toată lumea” că orice acțiune americană în Groenlanda ar afecta semnificativ NATO și acesta este motivul pentru care nu crede că Washingtonul va acționa.
Totuși, ea a spus că este nevoie ca NATO să își întărească prezența în Arctica și a menționat că înțelege preocupările SUA legate de prevenirea „interferenței excesive din partea altor actori care ar putea fi chiar ostili”.