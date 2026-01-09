Meloni respinge o acțiune militară americană asupra Groenlandei și cere o prezență NATO puternică în Arctica

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a spus vineri că nu consideră că Statele Unite ale Americii vor recurge la forța militară pentru a ocupa Groenlanda, relatează Reuters.

Meloni a avertizat că o asemenea mișcare ar avea efecte grave asupra NATO.

La conferința de presă de Anul Nou, Meloni a declarat că este necesară o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în regiunea arctică, inclusiv în Groenlanda.

„Continui să nu cred în ipoteza ca Statele Unite să lanseze o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, o opțiune pe care în mod clar nu aș susține-o”, a spus Meloni.

„Cred că nu ar fi în interesul nimănui. Cred că nici măcar nu ar fi în interesul Statelor Unite ale Americii, ca să fie clar”, a adăugat ea.