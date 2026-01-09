Prima pagină » Politic » Meloni respinge o acțiune militară americană asupra Groenlandei și cere o prezență NATO puternică în Arctica

Meloni respinge o acțiune militară americană asupra Groenlandei și cere o prezență NATO puternică în Arctica

Giorgia Meloni a declarat că Statele Unite ale Americii nu vor ataca Groenlanda și a cerut ca NATO să aibă o prezență puternică în Arctica pentru a proteja regiunea.
Nițu Maria
09 ian. 2026, 13:44, Politic

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a spus vineri că nu consideră că Statele Unite ale Americii vor recurge la forța militară pentru a ocupa Groenlanda, relatează Reuters.

Meloni a avertizat că o asemenea mișcare ar avea efecte grave asupra NATO.

La conferința de presă de Anul Nou, Meloni a declarat că este necesară o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în regiunea arctică, inclusiv în Groenlanda.

„Continui să nu cred în ipoteza ca Statele Unite să lanseze o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, o opțiune pe care în mod clar nu aș susține-o”, a spus Meloni.

„Cred că nu ar fi în interesul nimănui. Cred că nici măcar nu ar fi în interesul Statelor Unite ale Americii, ca să fie clar”, a adăugat ea.

Recenta operațiune militară americană din weekend, ce a dus la capturarea președintelui venezuelean, a reaprins temerile privind intențiile SUA asupra Groenlandei.

Casa Albă a precizat marți că ia în calcul mai multe opțiuni pentru achiziția Groenlandei, inclusiv utilizarea forței militare.

Giorgia Meloni, considerată unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai președintelui Donald Trump, a spus că „este clar pentru toată lumea” că orice acțiune americană în Groenlanda ar afecta semnificativ NATO și acesta este motivul pentru care nu crede că Washingtonul va acționa.

Totuși, ea a spus că este nevoie ca NATO să își întărească prezența în Arctica și a menționat că înțelege preocupările SUA legate de prevenirea „interferenței excesive din partea altor actori care ar putea fi chiar ostili”.

