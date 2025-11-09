Trump, surprins cu ochii închiși în Biroul Oval. Casa Albă neagă că președintele ar fi adormit

Înregistrările video de la evenimentul de joi, în care Trump a anunțat o reducere istorică a prețurilor la medicamentele pentru slăbit, au fost distribuite intens pe rețelele sociale, însoțite de comentarii ironice din partea criticilor politici.

La un moment dat, președintele american pare să clipească des și chiar să se frece la ochi, iar în alte secvențe pare că se străduiește să-i țină deschiși. Imaginile au fost preluate inclusiv de Biroul de presă al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, care a scris ironic pe platformele sociale: „Somnorosul Don s-a întors”.

photos of Trump sleeping through yesterday’s Oval Office event via Andrew Harnik of Getty pic.twitter.com/zurDLxkFVt — Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2025

Casa Albă: „Președintele nu dormea”

Reacția Casei Albe nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt, Taylor Rogers, a declarat pentru CNN că „președintele nu dormea; el a vorbit pe tot parcursul evenimentului și a răspuns întrebărilor presei”. Oficialul a adăugat că atenția ar trebui să se concentreze pe anunțul privind reducerea prețurilor medicamentelor, și nu pe „narațiuni fără sens promovate de mass-media liberală”.

Liderul american a recunoscut recent că a efectuat un RMN la spitalul militar Walter Reed, însă nu a oferit detalii despre motivul investigației. De asemenea, Casa Albă a anunțat anterior că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună la vârste înaintate.

În ciuda acestor informații, Casa Albă insistă că președintele rămâne energic și implicat activ în activitatea zilnică, participând frecvent la evenimente publice și conferințe de presă. Asistenții săi subliniază că Trump comunică regulat cu membrii cabinetului „la orice oră din zi sau din noapte”.