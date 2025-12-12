Întrebări fără răspuns la Casa Albă privind pansamentele de pe mână lui Trump

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, s-a confruntat joi cu un val reînnoit de întrebări, în timp ce încerca să explice aparițiile repetate ale președintelui Donald Trump cu pansamente pe mână, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la starea de sănătate și capacitatea cognitivă a liderului de 79 de ani, scrie Daily Beast.

Casa Albă pune pansamentele pe seama strângerilor de mâini

Leavitt a insistat că pansamentele sunt rezultatul faptului că Trump „strânge mâini constant”, descriind Biroul Oval drept „ca Grand Central Terminal”, din cauza numărului mare de întâlniri zilnice.

Ea a reiterat că președintele urmează un tratament cu aspirină, menționat anterior pentru a explica vânătăile vizibile de pe mâini.

Precizările au venit după săptămâni de speculații privind posibile perfuzii sau alte tratamente pe care Casa Albă nu le-ar fi făcut publice.

Persistă întrebările legate de testele cognitive și comportamentul public al președintelui

Declarațiile purtătoarei de cuvânt vin în contextul în care Trump a fost observat tot mai des ațipind în timpul ședințelor, pierzându-și firul discursului la jumătatea frazei și prezentând glezne umflate, puse pe seama insuficienței venoase cronice.

Deși Casa Albă susține că președintele este într-o stare excelentă de sănătate, scepticismul public s-a accentuat după ce Trump a dezvăluit că a susținut trei teste cognitive Montreal, utilizate pentru depistarea demenței incipiente, și că le-a „luat cu brio”.

Întrebată despre datele testelor, Leavitt a spus că va furniza informațiile „la o dată ulterioară”.

Mâna bandajată, vizibilă la evenimente publice recente

Trump a apărut pentru prima dată cu pansamente mari pe mână la o ședință a Cabinetului la începutul lunii.

Mâna bandajată a fost observată din nou pe covorul roșu la Kennedy Center Honors și apoi la un miting din Pennsylvania, unde președintele a vorbit despre economie.

Explicațiile Casei Albe nu au calmat speculațiile, utilizatorii rețelelor sociale întrebând dacă simple strângeri de mână pot provoca astfel de leziuni, unul dintre ei întrebând ironic dacă președintele „dă mâna cu drujbe”.

Strategia de comunicare a Casei Albe stârnește scepticism public

În ciuda afirmațiilor administrației că problemele de sănătate ale președintelui sunt minore, lipsa de transparență privind testele, gleznele umflate și pansamentele repetate a amplificat suspiciunile.

Casa Albă a recunoscut diagnosticul de insuficiență venoasă cronică, dar a evitat să ofere detalii despre RMN-uri și alte evaluări până când a fost presată de reporteri.