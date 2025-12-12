Prima pagină » Știri externe » Întrebări fără răspuns la Casa Albă privind pansamentele de pe mână lui Trump

Întrebări fără răspuns la Casa Albă privind pansamentele de pe mână lui Trump

Întrebările privind sănătatea lui Trump se intensifică, în timp ce Casa Albă minimalizează pansamentele de pe mână și evită clarificările despre testele cognitive.
Întrebări fără răspuns la Casa Albă privind pansamentele de pe mână lui Trump
Sursa foto: Celal Gunes/Anadolu/ABACAPRESS.COM
Bianca Popa
12 dec. 2025, 05:53, Politic

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, s-a confruntat joi cu un val reînnoit de întrebări, în timp ce încerca să explice aparițiile repetate ale președintelui Donald Trump cu pansamente pe mână, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la starea de sănătate și capacitatea cognitivă a liderului de 79 de ani, scrie Daily Beast.

Casa Albă pune pansamentele pe seama strângerilor de mâini

Leavitt a insistat că pansamentele sunt rezultatul faptului că Trump „strânge mâini constant”, descriind Biroul Oval drept „ca Grand Central Terminal”, din cauza numărului mare de întâlniri zilnice.

Ea a reiterat că președintele urmează un tratament cu aspirină, menționat anterior pentru a explica vânătăile vizibile de pe mâini.

Precizările au venit după săptămâni de speculații privind posibile perfuzii sau alte tratamente pe care Casa Albă nu le-ar fi făcut publice.

Persistă întrebările legate de testele cognitive și comportamentul public al președintelui

Declarațiile purtătoarei de cuvânt vin în contextul în care Trump a fost observat tot mai des ațipind în timpul ședințelor, pierzându-și firul discursului la jumătatea frazei și prezentând glezne umflate, puse pe seama insuficienței venoase cronice.

Deși Casa Albă susține că președintele este într-o stare excelentă de sănătate, scepticismul public s-a accentuat după ce Trump a dezvăluit că a susținut trei teste cognitive Montreal, utilizate pentru depistarea demenței incipiente, și că le-a „luat cu brio”.

Întrebată despre datele testelor, Leavitt a spus că va furniza informațiile „la o dată ulterioară”.

Mâna bandajată, vizibilă la evenimente publice recente

Trump a apărut pentru prima dată cu pansamente mari pe mână la o ședință a Cabinetului la începutul lunii.

Mâna bandajată a fost observată din nou pe covorul roșu la Kennedy Center Honors și apoi la un miting din Pennsylvania, unde președintele a vorbit despre economie.

Explicațiile Casei Albe nu au calmat speculațiile, utilizatorii rețelelor sociale întrebând dacă simple strângeri de mână pot provoca astfel de leziuni, unul dintre ei întrebând ironic dacă președintele „dă mâna cu drujbe”.

Strategia de comunicare a Casei Albe stârnește scepticism public

În ciuda afirmațiilor administrației că problemele de sănătate ale președintelui sunt minore, lipsa de transparență privind testele, gleznele umflate și pansamentele repetate a amplificat suspiciunile.

Casa Albă a recunoscut diagnosticul de insuficiență venoasă cronică, dar a evitat să ofere detalii despre RMN-uri și alte evaluări până când a fost presată de reporteri.

Recomandarea video

Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a avut curajul să o sfideze pe puternica șefă a Curții de Apel București
G4Media
Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește”
Gandul
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Ce se întâmplă dacă pui frunze de dafin în bradul de Crăciun? Cum ți se va schimba viața, conform tradiției Feng Shui
CSID
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor