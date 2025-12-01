Trump spune că va publica rezultatele RMN-ului

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică că este dispus să publice rezultatele RMN-ului pe care l-a făcut în timpul examenului medical din octombrie, scrie NBC News.

Aflat la bordul Air Force One, în drum spre Washington după o vizită în Florida, Trump le-a spus reporterilor că totul a ieșit „perfect”.

„Dacă vreți să fie publicat, o să-l public”, a spus Trump, fără a oferi însă detalii suplimentare despre motivul investigației.

El a adăugat că „nu are nicio idee” ce parte a corpului i-a fost scanată.

„A fost doar un RMN. Ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am luat cu punctaj maxim”, a glumit președintele.

Casa Albă nu a explicat până acum de ce RMN-ul a fost necesar sau ce zonă a corpului a fost analizată.

Secretarul de presă, Karoline Leavitt, a transmis anterior că președintele a primit „imagistică avansată”. Aceasta a fost primită de la Centrul Medical Militar Walter Reed ca parte a controlului medical de rutină. Rezultatele ar arăta că Trump se află într-o „stare fizică excepțională”.

Declarațiile au venit pe fondul interesului public crescut pentru starea de sănătate a președintelui. Mai ales că administrația a evitat să ofere precizări concrete în ultimele săptămâni.