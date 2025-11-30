Risc calculat sau aventură militară? Posibilele consecințe ale unei intervenții americane în Venezuela

Potrivit unei analize publicate de The Times, o parte importantă a consilierilor de la Casa Albă face presiuni pentru ca Statele Unite să adopte măsuri mult mai ferme, inclusiv posibile atacuri militare SUA asupra Venezuelei.

Trump a declarat recent, în timp ce se deplasa spre Mar-a-Lago, că s-a „hotărât oarecum” cu privire la o eventuală operațiune militară, fără a oferi detalii. În spatele ușilor închise, însă, un grup de influență format din consilieri apropiați îl împinge spre o intervenție directă menită să-l îndepărteze pe Maduro de la putere.

Motivele presiunilor

Susținătorii unei intervenții afirmă că o operațiune militară ar putea „restabili democrația” și „stopa criza umanitară” care a determinat peste opt milioane de venezueleni să părăsească țara în ultimul deceniu. De asemenea, administrația Trump ar căuta soluții pentru deportarea zecilor de mii de venezueleni ajunși în SUA.

Criticii avertizează însă că un atac asupra Venezuelei ar destabiliza întreaga regiune, riscând declanșarea unui război civil și noi valuri masive de migrație.

Mobilizare militară în creștere

Situația din Caraibe s-a tensionat odată cu sosirea grupului de atac USS Ford, cea mai mare desfășurare navală de la Criza Rachetelor din 1962. În paralel, Administrația Federală a Aviației a avertizat asupra riscurilor crescute pentru zborurile deasupra Venezuelei.

Conform unor surse citate de presa americană, Trump ar fi aprobat acțiuni secrete ale CIA în Venezuela, concomitent cu negocieri discrete cu regimul Maduro, parte dintr-o strategie descrisă drept „război informațional”.

Divergențe interne și presiune politică

Strategia ar fi coordonată de consilierul Stephen Miller, cunoscut pentru poziția dură împotriva imigrației. Acesta susține teoria potrivit căreia Maduro ar conduce organizația criminală „Cártel de los Soles”, acuzație contestată de experți în America Latină.

În interiorul Pentagonului și comunității de informații au apărut însă îngrijorări privind legalitatea unor atacuri recente asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri. Demisia amiralului Alvin Holsey, șeful Comandamentului Sud al SUA, ar fi legată de aceste divergențe.

Scenarii post conflict

Un sondaj YouGov arată că aproape jumătate dintre americani se opun unei intervenții militare. Cu toate acestea, surse apropiate Casei Albe susțin că Trump consideră inevitabilă îndepărtarea lui Maduro, rămânând de stabilit doar momentul și amploarea forței utilizate.