14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie din California

Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, a anunțat poliția americană, potrivit abcnews.

Mai multe persoane au fost duse la spital, au transmis autoritățile locale. Nu au fost oferite prea multe informații despre starea și vârsta victimelor, dar s-a anunțat că printre victime sunt și copii.

Biroul șerifului din comitatul San Joaquin a declarat că primele indicii sugerează că ar putea fi vorba despre un atac pregătit.

Focurile de armă s-au produs în momentul în care oamenii se aflau în sala de banchete. Deși se vorbește despre un atac pregătit, autoritățile nu au identificat încă niciun suspect și nu au efectuat nicio arestare.

„Prioritatea noastră numărul 1 este identificarea unui suspect”, au transmis polițiștii

Stockton este un oraș cu aproximativ 320.000 de locuitori din California. Orașul este situat la aproximativ 72 de kilometri sud de Sacramento.