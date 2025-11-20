Miros de gaz într-un bloc cu 10 etaje din Zalău. Locatarii au fost evacuați, o persoană a ajuns la spital

ISU Sălaj anunță că joi dimineață „la ora 04:48, pompierii militari sălăjeni au intervenit în urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, care semnala prezența unui miros puternic de gaz într-un apartament situat într-un bloc de locuințe (P+10) din municipiul Zalău.”

La sosirea echipajelor de intervenție, mirosul de gaz era puternic în apartament. Acestea au blocat alimentarea cu gaz și au ventilat spațiile. În total, 27 de persoane din imobil au fost evacuate preventiv. De asemenea, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„O persoană a acuzat stare de rău și a primit îngrijiri medicale din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital”, a transmis ISU.

În urma verificărilor, au fost identificate scurgeri de gaz în apropierea unui aparat de gătit

La fața locului este prezent și un echipaj specializat al furnizorului de gaz, pentru remedierea defecțiunii. După ce au verificat blocul, echipele de intervenție au decis că locatarii se pot întoarce în apartamente. Alimentarea cu gaze a imobilului a rămas oprită până la remedierea completă a defecțiunii de către specialiști.

Pompierii militari recomandă cetățenilor „să anunțe imediat orice miros suspect de gaz și să respecte regulile de utilizare în siguranță a instalațiilor alimentate cu gaze naturale.”