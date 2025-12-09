Rute ocolitoare pentru Valea Oltului din cauza cisternei din care curge GPL

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, ruta ocolitoare pe direcția Râmnicu Vâlcea – Sibiu este: Râmnicu Vâlcea – DN 67 – Târgu-Jiu – DN 66 Petroșani – Hațeg – Simeria – A1 -Sibiu.

Ruta ocolitoare pe direcția Sibiu – Râmnicu-Vâlcea este Brezoi – DN 7A (7,5t) – Petroșani – DN 66 – Târgu-Jiu – DN 67 – Râmnicu Vâlcea.

Pe direcția Sibiu – București există ruta Sibiu – DN 1 – București.

Pompierii vâlceni au fost solicitați a urmare a scăpărilor de gaz de la o cisternă aflată în localitatea Călimănești, pe DN7. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN.

Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din cisternă, astfel că a fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp. Pentru protecția populației aflată în proximitate a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT.

În sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și două autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

Traficul pe DN7 este complet blocat, iar pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei. La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului. La ora transmiterii știrii, cisterna este jumătate goală.

Din primele verificări ale polițiștilor, este vorba despre o cisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanțe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor.