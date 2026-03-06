Prima pagină » Social » Un bulgar a vrut să intre cu o armă în România, ascunsă în portiera mașinii

Un cetățean bulgar, în vârstă de 21 de ani, a încercat să intre în România dinspre Bulgaria, în noaptea de joi spre vineri, având în portieră un pistol cu gaz și un încărcător.
Laura Buciu
06 mart. 2026, 10:23, Social

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un pistol cu gaz și un încărcător asupra unui cetățean bulgar, pentru care acesta nu deținea documente legale.

S-a întâmplat joi nopatea, în jurul orei 21.45, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, au oprit pentru control, pe DN 56, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de către un cetățean bulgar, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – România.

În timpul controlului efectuat asupra mijlocului de transport, în spațiul de depozitare al portierei șoferului, au fost descoperite un pistol cu gaz și un încărcător. Pentru bunurile identificate, cetățeanul bulgar nu a putut prezenta documente legale.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „deținere sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării’ și „contrabandă calificată”.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

