O cisternă pierde GPL pe Valea Oltului. Trafic rutier închis

O cisternă pierde GPL pe Valea Oltului. Trafic rutier închis

O cisternă încărcată cu GPL pierde gaz, iar autoritățile au închis, marți, traficul rutier pe DN 7 - Valea Oltului, în zona localității Călimănești, județul Vâlcea.
Laura Buciu
09 dec. 2025, 15:10, Social

ISU Vâlcea transmite că sunt vizibile scăpările de gaz din cisternă. Aatfel, s-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zonă.

Situația a apărut ca urmare a unei defecțiuni tehnice, cisterna încărcată cu GPL pierzând gazul.

La fața locului se află Poliția, pompierii și un echipaj de la Drumuri.

Circulația rutieră este închisă.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale în aproximativ 4 ore.

 

