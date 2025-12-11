Alertă la Sibiu: Prefectura evacuată din cauza mirosului de gaz. Pompierii și SMURD intervin de urgență

O autospecială de stingere și un echipaj SMURD au fost trimise de urgență pe strada Andrei Șaguna din municipiul Sibiu, unde angajații unei prefecturii au semnalat miros persistent de gaz.

„Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 75 de persoane, până la sosirea pompierilor”, a transmis slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Intervenția pompierilor se desfășoară în aceste momente, salvatorii efectuând verificări în interiorul imobilului și la instalațiile de gaz pentru a identifica sursa exactă a scurgerii.

ISU Sibiu urmează să revină cu precizări imediat ce ancheta tehnică va stabili cauza incidentului