„Când îl omorâm pe primul?” Europol destructurează rețele care recrutau minori pentru asasinate

Europol a comunicat miercuri rezultatele unei ample operațiuni desfășurate la nivel continental împotriva fenomenului cunoscut drept „VaaS”, „violență la cerere”. Acțiunea a dus la arestarea a 193 de persoane din mai multe țări europene. Cotidianul La Stampa scrie că investigațiile au scos la iveală metoda prin care grupările vizau în special minori, recrutați pentru a comite fapte extrem de grave, inclusiv tortură și omor.
11 dec. 2025, 11:09, Social

Înregistrările obținute de anchetatorii Europol sunt șocante. Unii dintre tinerii cooptați declarau că „așteaptă cu nerăbdare să vadă prima victimă”.  Alții întrebau direct „când urmează să ucidă pe cineva”. Mesajele au fost descoperite pe canalele online utilizate de infractori pentru recrutare, indicând amploarea unui nou tip de criminalitate: acte de violență executate la comandă, contra cost.

În doar primele șase luni de investigare, echipa specială Europol denumită GRIMM a identificat și destructurat rețele internaționale care exploatau adolescenți pentru comiterea de atacuri violente, scrie La Stampa.

Recrutarea adolescenților pentru asasinate plătite. Fenomenul „VaaS”

Potrivit raportului Europol, modelul VaaS („Violence as a Service”) presupune externalizarea actelor violente către minori, considerați vulnerabili la influențare și, în anumite jurisdicții, dificil de urmărit penal. Tinerii erau instruiți online în metode de intimidare, tortură și chiar execuții la comandă. Fenomenul a apărut inițial în Suedia, însă s-a extins rapid pe întreg teritoriul european, devenind o preocupare majoră pentru autoritățile internaționale.

Task force-ul GRIMM, lansat în aprilie 2025, reunește specialiști din 12 state europene – de la Belgia la Norvegia –, împreună cu experți Europol și reprezentanți ai unor platforme online. Obiectivul comun este oprirea procesului de recrutare, care se desfășoară în mare parte pe rețelele sociale.

  • arestați 63 de autori ai unor atacuri violente, prevenind astfel crime iminente;
  • reținuți 40 de facilitatori, implicați în organizarea „serviciilor” de violență;
  • capturați 84 de recrutori, oprind exploatarea tinerilor vulnerabili;
  • prinși 6 instigatori, dintre care cinci considerați extrem de periculoși.

Avertisment Europol: o amenințare aflată în expansiune

Anchetatorii avertizează că acest tip de criminalitate, alimentat de platformele online și structurile infracționale bine organizate, este în continuă creștere. Europol subliniază că eliminarea rețelelor deja identificate reprezintă doar începutul, iar măsurile de prevenție – în special protejarea minorilor – trebuie să devină o prioritate esențială.

