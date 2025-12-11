Prima pagină » Social » Pacienții unui spital de psihiatrie au creat decorațiuni de Crăciun

Pacienții unui spital de psihiatrie au creat decorațiuni de Crăciun

Pacienții de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Sibiu au creat decorațiuni de Crăciun. Este vorba despre o premieră care a avut loc la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.
Galerie Foto 2
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
11 dec. 2025, 11:08, Social

Pacienții de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” din Sibiu, au creat decorațiuni de Crăciun, miercuri, cu ajutorul psihologului Ana Maria Fulea și al ergoterapeutului Mimi Pătruțiu, la Muzeul Național Brukenthal, chiar în mijlocul expoziției „Speranță prin artă”.

„Este foarte impresionant modul în care se stabilesc legături între oameni, mai ușor, așa lucrând și modul în care relaționăm unii cu alții, altfel decât într-un mediu clasic. Foarte impresionant! Și cu colegii din presă și cu pacienții care nu sunt doar pacienți, ei sunt oameni ca noi. Marți, în 16 decembrie, la ora 17.00, invităm publicul sibian să vină să liciteze pentru aceste tablouri, urmând ca banii care se vor strânge să fie investiți în achiziționarea de noi produse destinate activităților de ergoterapie. Mulți dintre vizitatorii care au văzut deja expoziția, doresc să achiziționeze tablouri”, a declarat managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, Raluca Teodorescu.

Prezența la Muzeul Național Brukenthal în acest prim atelier de ergoterapie a reprezentat o experiență de neuitat pentru pacienți. Unii dintre acești pacienți au avut astfel ocazia să vadă pentru prima dată muzeul sibian și, ulterior, Târgul de Crăciun din Piața Mare.

Expoziția „Speranță prin artă”, un „simbol al puterii vindecătoare a creativității

Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu, Florin Neag, spune că, de 17 ani, expoziția „Speranță prin artă” a devenit un „simbol al puterii vindecătoare a creativității și al încrederii în potențialul fiecărui pacient.”

„Cu bucuria specifică acestei perioade a anului, Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu anunță organizarea celei de-a XVII-a ediții a expoziției „Speranță prin artă”, un eveniment care a devenit, de-a lungul anilor, un simbol al puterii vindecătoare a creativității și al încrederii în potențialul fiecărui pacient. (…) Pentru prima dată în acest an, am avut privilegiul de a organiza în muzeu un atelier live, în care pacienții au lucrat decorațiuni de crăciun chiar sub ochii vizitatorilor — un moment de sinceritate artistică și de emoție împărtășită”, a subliniat managerul Florin Neag.

Vernisajul expoziției „Speranță prin artă”, va fi marți, 16 decembrie, la ora 17.00. Evenimentul va fi urmat de vânzarea tablourilor și a decorațiunilor realizate de către pacienți. Expoziția „Speranță prin artă” poate fi vizitată gratuit, la parterul Palatului Brukenthal din Sibiu.

