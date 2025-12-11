Prima pagină » Social » MAE, avertizare pentru transportatorii de marfă: Ungaria introduce restricții de tonaj din 1 ianuarie

MAE, avertizare pentru transportatorii de marfă: Ungaria introduce restricții de tonaj din 1 ianuarie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii care transportă marfă și tranzitează Ungaria că s-au introdus restricții de greutate de 7,5 tone drumului principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu și frontiera de stat începând cu 1 ianuarie 2026.
Conform legislației ungare, după introducerea restricției, tronsonul vizat al drumului principal nr. 42 poate fi utilizat prin traversarea zonei cu circulație restricționată doar de acele vehicule de marfă a căror masă totală maximă autorizată, conform certificatului de înmatriculare, nu depășește 7,5 tone, informează MAE.

Excepție fac vehiculele de marfă a căror destinație sunt orașele Biharkeresztes sau Artánd (trafic de destinație) și care figurează în documentul de transport, precum și autobuzele, potrivit sursei citate.

După introducerea interdicției, traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4, care oferă un nivel de servicii superior și o alternativă sigură, în comparație cu drumul principal nr. 42.

În cazuri justificate, șoferii pot solicita un permis de acces, care se eliberează gratuit, conform legislației ungare în vigoare, la compania „Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság” (Compania Ungară de Drumuri Publice, Societate pe Acțiuni cu Funcționare Restrânsă, Nonprofit), notează sursa citată.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 și Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanență ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 și Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/https://szeged.mae.ro/https://gyula.mae.ro/,  https://www.mae.ro/.

 

