Proiectul de OUG pentru actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale, elaborat după cazul Lukoil, a fost pus în transparență de MAE

Proiectul de actualizare a OUG 202/2008, pus în transparență decizională miercuri a fost inițiat la propunerea Consiliul Interinstituțional pentru Sancțiuni Internaționale (CISI) și rezultat din grupul de lucru al ministerelor co-inițiatoare, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor.
Potrivit MAE, scopul modificării legislative propuse este să asigure Guvernului României posibilitatea utilizării instrumentelor de supraveghere specială disponibile în cazul sancțiunilor UE, ONU și în cazul sancțiunilor partenerilor noștri strategici.
„Propunerea vizează dublul obiectiv de a asigura instrumentele necesare pentru a crește eficiența și impactul acestora de a opri din sursele de finanțare ale Rusiei în războiul de la granița noastră, precum și posibilitatea de a diminua impactul pe termen scurt asupra economiei noastre. Opțiunile pentru activarea supravegherii speciale sunt la cererea companiei sau din oficiu, în baza deciziei Guvernului României, cu avizul CSAT”, au transmis reprezentanții MAE.
Acest proiect a fost anunțat vinerea trecută de premierul Ilie Bolojan, detaliind condițiile în care ar putea fi activat.
„Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru și ne permite să punem sancțiuni doar pentru deciziile adoptate de țările UE, astfel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcție de evoluția situației vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea trebuie să țină cont de realitățile din piață”, a spus premierul, vineri.
Și ministrul Energiei a anunțat, marți, că proiectul este în lucru și va fi publicat de MAE.
Bogdan Ivan a reiterat că România nu a solicitat prelungire a termenelor de aplicare a sancțiunilor aplicate de partenerul ei strategic.
„Între timp, în baza legislației actuale, este evident că România nu a cerut o prelungire a acestor termene, pentru că e o decizie foarte clară și politică dacă aplicăm sancțiunile SUA și suntem de acord cu ele sau nu. România, spre deosebire de alte state vecine, nu este dependentă de producția de hidrocarburi și de importuri lor din partea Federației Ruse și a Lukoilului. Prin urmare, nu am cerut această prelungire. Și poziția noastră este foarte clară și foarte fermă: În momentul de față așteptăm să existe aplicarea sancțiunilor, urmând ca, imediat după, această companie să găsească un cumpărător și să încheie tranzacția pentru a nu perturba activitate economică”, a declarat Bogdan Ivan.
Documentul integral:
„Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Având în vedere situația generată de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a condus la adoptarea, atât de Uniunea Europeană, cât și de partenerii strategici ai României a celor mai complexe sancțiuni internaționale la adresa Federației Ruse,
luând în considerare poziția României de susținere a adoptării acestor măsuri în vederea reducerii capacității Federației Ruse de a purta acest război,
având in vedere că, în acest context, alte state au adoptat sancțiuni unilaterale cu efecte extrateritoriale semnificative, care pot genera un impact economic semnificativ asupra pieței economice din România, inclusiv asupra operatorilor și asupra pieței de muncă,
întrucât adoptarea de mecanisme care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din România ca urmare a implementării sancțiunilor internaționale obligatorii pentru România sau ca urmare a efectelor produse de sancțiunile unilaterale ale altor state, care nu sunt obligatorii pentru România, este de natură să asigure atât atingerea scopului acestor sancțiuni, cât și limitarea impactului asupra pieței economice,
având în vedere că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, efectele extrateritoriale ale unor sancțiuni impuse de alte stat fiind deja prezente, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
în temeiul art. 115, alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
„(3) Prezenta ordonanță de urgență reglementează și mecanismele care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din România ca urmare a implementării sancțiunilor internaționale prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a efectelor produse pe teritoriul României de sancțiunile unilaterale ale altor state, care nu sunt obligatorii pentru România.”
„Articolul 85
Supravegherea extinsă
(1) În cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte pe teritoriul României, Guvernul României poate adopta, din oficiu, o hotărâre de Guvern, prin care:
(2) Prin impact economic semnificativ al efectelor produse asupra economiei pe teritoriul României de sancțiunile unilaterale ale altor state, care nu sunt obligatorii pentru România, în sensul prezentului articol, se înțelege:
(3) Instituirea supravegherii extinse poate avea loc și la cererea persoanei juridice afectate de sancțiuni unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România.
Cererea persoanei juridice se adresează Guvernului și este însoțită de următoarele documente:
(4) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (3) poate fi de admitere sau de respingere. În cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la alin. (2), Guvernul admite cererea și emite o hotărâre de guvern în condițiile alin. (1). În caz contrar, Guvernul respinge cererea și comunică solicitantului răspunsul în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.
(5) Măsura supravegherii extinse se revocă prin hotărâre de Guvern dacă:
Articolul 86
Sistemul de supraveghere extinsă
(1) Supraveghetorul desemnat potrivit art. 85 alin. (1) are următoarele drepturi principale:
(2) Supraveghetorul desemnat potrivit art. 85 alin. (1) are următoarele obligații principale:
(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligații: