Ce spune premierul despre instituirea supravegherii extinse asupra afacerilor gigantului rus Lukoil în România

„În ceea ce privește sancțiunile, așa cum știți, termenele au fost amânate până în primăvară. România a adoptat legislația care permite guvernului, prin ministeriile care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere, în așa fel încât România să fie parte a acestor sancțiuni”, afirmă Ilie Bolojan despre situația Lukoil din România.

Executivul a analizat, joi, în primă lectură, un proiect de Hotărâre de Guvern privind instituirea supravegherii extinse asupra unor entităţi din domeniul energetic, desemnarea unui supraveghetor şi a altor măsuri necesare pentru derularea eficientă a supravegherii extinse. Proiectul nu a fost publicat pe platforma Secretariatului General al Guvernului pentru detalii, dar vine în contextul în care Executivul a extins, printr-o ordonanță de urgență adoptată săptămâna trecută, cadrul de aplicare a sancțiunilor internaționale după ce anunțate de Statele Unite ale Americii în cazul gigantului pentrolier rus Lukoil.

Oficialii Ministerului Energiei au transmis, la solicitarea jurnaliștilor, că proiectul de act normativ trebuie să obțină toate avizele necesare, conform procedurilor. „Proiectul este fundamentat pe legislația existentă, care a fost actualizată de Ministerul Afacerilor Externe”, au precizat reprezentanții instuției.

Analiza vine după ce termenul-limită inițial al SUA pentru finalizarea vînzării activelor externe de către Lukoil, din 13 deccembrie, a fost prorogat cu o lună, până la 17 ianuarie, iar data până la care sunt exceptate benzinăriile Lukoil de la aplicarea sancțiunilor din afara Rusiei a fost amânat pentru 29 aprilie.

Decizia SUA privind Lukoil asigură timp pentru a proteja locurile de muncă și securitatea energetică şi păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia, a declarat pe 4 decembrie susține Oana Țoiu, ministrul român de Externe. Șefa diplomației române a spus că principalele consecințe ale deciziei SUA sunt stabilitate a, pentru că benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, și un exit ordonat, pentru că se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori.