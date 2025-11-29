Ciclonul Ditwah lovește Sri Lanka: autoritățile au emis COD ROȘU de furtună

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Sri Lanka că întreaga insulă este afectată de ciclonul Ditwah. Autoritățile locale au emis cod roșu de fenomene hidrologice severe, inclusiv inundații, pentru perioada 28-30 noiembrie 2025.

Ploi abundente și vânt puternic pe întreg teritoriul insulei

Conform Departamentului de Meteorologie din Sri Lanka, se așteaptă cantități de precipitații de peste 200 mm în provinciile Nord, Nord-Central, Central, Nord-Vestic, Sabaragamuwa și Occidental. În districtele Trincomalee, Badulla, Galle și Matara, se prognozează peste 150 mm de ploi, iar în alte zone peste 75 mm.

Fenomenelor meteorologice li se vor adăuga vânturi puternice cu viteze de 60–70 km/h și rafale de până la 80–90 km/h, precum și maree și inundații în zonele de coastă.

Măsuri excepționale pentru protecția populației

Autoritățile srilankeze au decis suspendarea activității sectorului public pentru a reduce riscurile și au avertizat că fenomenele pot provoca daune semnificative, în special în zonele muntoase și în regiunile joase din bazinele râurilor.

Recomandări pentru cetățenii români

MAE recomandă românilor să evite deplasările în zonele de risc și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Ambasadei României la Colombo: https://colombo.mae.ro/.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot apela:

Ambasada României la Colombo: +94 11 2676520 (apel redirecționat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil non-stop)

Telefon de urgență pentru situații speciale: +94 777 88 2539

MAE subliniază că siguranța cetățenilor români este prioritară și recomandă respectarea strictă a tuturor avertizărilor meteorologice și măsurilor de protecție.