Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Sumatra a urcat la 164 de morți

Bilanțul deceselor provocat de inundațiile fulgerătoare și alunecările de teren de pe insula Sumatra a ajuns la 164, au anunțat autoritățile indoneziene, care avertizează că un ciclon tropical va continua să lovească regiunea în următoarele zile.

Șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, Suharyanto, a precizat că 116 persoane au murit în provincia North Sumatra, 25 în Aceh și alte 23 în West Sumatra.

Alte 79 de persoane sunt date dispărute, iar operațiunile de căutare sunt îngreunate de poduri prăbușite, drumuri avariate și lipsa echipamentelor necesare, transmite Associated Press.

Fenomenele extreme au fost generate de ciclonul tropical Senyar, format în Strâmtoarea Malacca, care a adus ploi torențiale, vânt puternic și valuri înalte în provinciile Aceh, North Sumatra, West Sumatra și Riau.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică ar putea persista până la disiparea completă a sistemului tropical.

Râurile ieșite din matcă au măturat marți sate de munte din North Sumatra, au luat oameni prin surprindere și au inundat peste 3.200 de case și clădiri.

Aproximativ 3.000 de familii au fost evacuate în adăposturi guvernamentale.

În alte zone ale insulei, mii de locuințe au fost acoperite de apă până la acoperișuri.

Echipele de intervenție întâmpină dificultăți din cauza alunecărilor masive de teren, a întreruperilor de curent și a lipsei comunicațiilor.

În West Sumatra, autoritățile estimează că peste 17.000 de locuințe au fost inundate, iar 23.000 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Câmpuri de orez, animale și infrastructură publică au fost distruse.

În provincia Aceh, drumurile spălate de ape îngreunează transportul utilajelor grele necesare pentru degajarea zonelor afectate.

Cel puțin șase persoane au murit aici, iar 11 sunt date dispărute.