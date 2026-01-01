Trei morți într-un atac la o mină de aur din Peru

Potrivit ziarului Peru21, citat de Le Figaro, un grup armat a încercat să atace o mină de aur din provincie cu puțin timp înainte de miezul nopții și a fost respins la intrare de agenți de pază privați. Cadavrele a trei persoane au fost găsite ciuruite de gloanțe la intrarea în mina Papagayo, a relatat procuratura.

Provincia Pataz, aflată la 900 km de Lima, a fost plasată în stare de urgență în februarie 2024 din cauza unei escaladări a violențelor legate de o „goană după aur” în regiune, exacerbată de creșterea prețului metalului galben.

Treisprezece angajați ai unei importante companii miniere au fost uciși în mai 2025 în regiune, după ce au fost răpiți dintr-o mină de aur.

Peru este al zecelea cel mai mare producător de aur din lume și al doilea ca mărime din America Latină, potrivit Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite. Multe dintre mine sunt ilegale.