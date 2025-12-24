Prima pagină » Știrile zilei » Cel puțin doi morți și mai mulți dispăruți în urma unei explozii la un azil de bătrâni din Pennsylvania

Cel puțin două persoane au murit și mai multe sunt date dispărute în urma unei explozii la un azil de bătrâni din Pennsylvania. Explozia a provocat un incendiu și prăbușirea parțială a clădirii, notează ABC News.
Explozia a avut loc la azilul de bătrâni Silver Lake din orașul Bristol, Pennsylvania, situat la aproximativ 40 de kilometri de  Philadelphia. 

Explozia a provocat un incendiu, iar șeful departamentului local de pompieri a transmis: „A avut loc o prăbușire structurală majoră, părți din primul etaj au ajuns la subsol, iar persoane au rămas blocate”.

Conform bilanțului preliminar, cel puțin cinci persoane sunt considerate neidentificate sau dispărute, iar numărul victimelor nu este cunoscut. 

Potrivit pompierilor, în timpul intervenției a fost detectat un miros puternic de gaz, iar compania responsabilă, PECO, a confirmat că echipele sale au intervenit în urma unor sesizări. Explozia s-a produs în timp ce acestea se aflau la fața locului.

Guvernatorul statului, Josh Shapiro, a salutat eforturile serviciilor de intervenție, declarând: „Vreau să spun că în momentele imediate de după explozie, ați văzut ce înseamnă adevăratul eroism. Pompierii s-au grăbit la fața locului pentru a controla explozia, pentru a stinge incendiul și, cel mai important, pentru a salva oamenii”. 

