Risc de viituri în șase județe. Topirea zăpezii și ploile provoacă creșteri de debite

Vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Avertizarea vizează râuri din județele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt.

Codul galben vizează, în intervalul 06.01.2026 ora 12:00 – 08.01.2026 ora 12:00,: râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt).