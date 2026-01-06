Prima pagină » Social » Risc de viituri în șase județe. Topirea zăpezii și ploile provoacă creșteri de debite

Institutul Național de Hidrologie actualizează atenționarea hidrologică pentru sud-vestul țării. Un Cod galben de viituri este în vigoare în perioada 6 ianuarie ora 12.00 și 8 ianuarie ora 12.00.
Andreea Tobias
06 ian. 2026, 12:38, Social

Vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Avertizarea vizează râuri din județele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt.

Codul galben vizează, în intervalul 06.01.2026 ora 12:00 – 08.01.2026 ora 12:00,: râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt).

