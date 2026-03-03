Incendiu și explozii la ambasada Statelor Unite din Riad, după un atac cu drone

Un incendiu a izbucnit la ambasada Statelor Unite din Riad, după ce mai multe explozii au fost auzite în cartierul diplomatic al capitalei saudite, au declarat două surse pentru Reuters.

AFP relatează, citând patru martori, că marţi dimineaţă s-au produs două explozii puternice în zona care găzduieşte mai multe ambasade, iar unul dintre martori a observat un nor de fum.

Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026) Location: Saudi Arabia Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Martorii au confirmat pentru agenţia franceză că exploziile ar fi fost destul de intense și ar fi afectat cartierul diplomatic din vestul oraşului, relatează The Guardian.

Presa locală menţionează că incidentul ar fi fost provocat de atacuri cu drone. Surse citate de CNN au precizat că ambasada SUA din Arabia Saudită a fost lovită de două drone suspectate a fi iraniene, fără rapoarte iniţiale privind victime.

Ambasada SUA din Riad a emis marți dimineață o alertă de securitate prin care recomandă cetățenilor americani din Arabia Saudită să se adăpostească imediat.

US Embassy in Riyadh.. pic.twitter.com/mOuS5YO9K8 — Iran Military Daily (@Iranmilitary24) March 2, 2026

De asemenea, aceasta a menționat că limitează călătoriile neesențiale către orice instalații militare din regiune, se precizează într-o postare făcută pe X.

Această ambasadă se află printre mai multe ţinte diplomatice şi militare americane vizate de Iran în Golf. Tot CNN a mai relatat că ambasada SUA din Kuweit a fost lovită la rândul său în zilele de duminică şi luni.

Iranul continuă în aceste zile acţiunile ca represalii la atacurile americane şi israeliene din regiune.