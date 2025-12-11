Prima pagină » Economic » România are pământ mai bun ca al Franței / Tentația românilor de a-și lăsa joburile bine plătite de la oraș ca să facă agricultură e tot mai mare

România are pământ mai bun ca al Franței / Tentația românilor de a-și lăsa joburile bine plătite de la oraș ca să facă agricultură e tot mai mare

Este, incontestabil, un domeniu dificil, în care trebuie să ai răbdare ca să obții rezultate și, totuși, tot mai mulți români aleg să dea viața confortabilă de la orașe și joburile bine plătite pe o palmă de pământ pe care să facă agricultură. Și adevărul e că au cu ce: avem pământ bun!
sursa foto: pixabay
Luiza Moldovan
11 dec. 2025, 12:17, Economic

Calitatea terenurilor din România este superioară celor din Franța.

Sunt cuvintele lui Arnaud Charmetant, președintele Asociației pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă (AIDER), la conferința ZF, Agrobusiness Summit 2025.

Agricultura e un domeniu captivant pentru mulți români.

Când românii dau IT-ul pe agricultură

La un moment dat în cariera lor, mulți români aleg aleg să dea la schimb domeniile lor de competență (IT, economic, altele foarte bine plătite) cu agricultura pentru a-și împlini un vis sau a trăi mai aproape de natură.

Acestea sunt atuuri evidențiate de Charmetant, care a pus în oglindă Franța cu România:

„Faţă de Franţa, România are în plus calitatea terenurilor, sunt foarte bune. Avem fermieri care sunt mult mai flexibili decât cei francezi, care moştenesc businessul din familie. Vedem fermieri din România cu viziune diferită. Unii fermieri sunt IT-işti, alţii sunt economişti, alţii agronomi şi viziunea lor este total diferită. Aici avem un avantaj prin diversitatea fermierilor şi se creează o dinamică care duce spre spre o schimbare pozitivă“, a spus acesta.

