Exportul de gaze câtre R Moldova atinge azi capacitatea maximă. Moldova, dependentă de gazul din România

La ora 11:00 cifra pe conducta (Iași-Ungheni) era de 5,8 mil. mc/zi, dar acesta ar fi atins chiar valoarea maximă de 6 milioane, potrivit Economedia.

Situația națională a gazelor la ora 11:00 (mil. m³/zi)

Total producție internă prin SNT: 24,1 mil. m³/zi

Total extras din depozite: 16,1 mil. m³/zi

Total import: 13,6 mil. m³/zi

Moldova, dependentă de gazul din România

Republica Moldova a trecut, în doar câțiva ani, de la o dependență aproape totală de gazul rusesc la o dependență tot mai mare de gazele importate din România. Fără rezerve proprii de gaze naturale și cu o producție internă de energie extrem de redusă, Chișinăul își asigură practic întregul consum de gaze din import.

Până în 2022, aproape tot gazul consumat de Republica Moldova venea de la Gazprom, prin conductele care traversează Ucraina. Criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina și tăierile de livrări către Chișinău au forțat însă autoritățile să caute rapid alternative.

Conectarea la gazoductul Iași–Ungheni, extins ulterior până la Chișinău, a devenit esențială. Prin această infrastructură, Moldova a putut accesa pentru prima dată direct piața europeană și, în special, gazul românesc. Oficialii de la Chișinău au recunoscut că această conductă a fost „un colac de salvare” în timpul crizei, permițând diversificarea surselor după reducerea unilaterală a livrărilor rusești.

România – principalul furnizor de gaz pentru Chișinău

România a ajuns să joace un rol-cheie în securitatea energetică a Republicii Moldova. Reţeaua de gazoducte de pe teritoriul Republicii Moldova este operată de Transgazul românesc, din 2023, care i-a luat locul unei firme controlate de Gazprom.

Cât consumă România

Consumul total intern este favorizat de vremea bună din acest început de decembrie. România are un consum ce variază între 50 și 55 de milioane metri. România, pe o vreme geroasă prelungită pe mai multe zile, poate ajunge la un consum de 65-70 de milioane metri cubi.