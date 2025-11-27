Prima pagină » Social » O femeie cu dublă cetățenie, amendată cu 20.000 de lei în Galați

O femeie cu dublă cetățenie, amendată cu 20.000 de lei în Galați

O femeie a fost amendată în Galați cu 20.000 de lei pentru contrabandă cu țigări. În bagajele femeii, polițiștii de frontieră au găsit mai multe pachete de țigări netrimbrate din Republica Moldova.
Sursă foto: Poliția de Frontieră
Daiana Rob
27 nov. 2025, 10:56, Social

Femeia cu cetățenie română și moldoveană a fost găsită de polițiștii de frontieră într-o zonă de agrement din Galați, având țigarete netimbrate asupra sa, estimate la 5.400 de lei. Femeia de 33 de ani a fost amendată.

„Conform prevederilor legale, persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei, iar bunurile accizabile în valoare totală de 5.400 de lei au fost ridicate în vederea confiscării”, potrivit comunicatului publicat de Polițiștii de Frontieră din Iași.

Femeia a fost prinsă marți prin intermediul operațiunii comune pentru combaterea traficului de țigări, demarate de polițiștii de frontieră din Iași și Galați.

În aceeași zi, un cetățean moldovean, tot cu vârsta de 33 de ani, a vrut să treacă granița în vama Oancea cu o poliță de asigurare obligatorie de tip „carte verde” falsă.

Polițiștii de frontieră Iași fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, urmând să ia măsurile legale.

 

