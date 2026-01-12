Prima pagină » Social » A murit în somn, în timp ce casa i se făcea scrum deasupra capului / Lăsase o țigară nesupravegheată

Un bărbat de 63 de ani a fost găsit carbonizat în miezul nopții, în propria sa locuință, după ce lăsase o țigară nesupravegheată.
Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în municipiul Roman, s-a soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de aproximativ 69 de ani.

Tragedia s-a produs într-o locuință de pe strada Albinelor, unde pompierii au fost chemați să intervină la ora 02:32.

Incendiul cuprinsese toată casa

La fața locului au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, sprijinite de forțe ale Inspectoratului de Poliție Județean.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului casei și în interiorul a două camere.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și deșeuri depozitate în locuință, care au favorizat extinderea rapidă a focului și au limitat accesul în interior.

În paralel cu acțiunea de stingere, pompierii au format o echipă de căutare și salvare pentru a verifica dacă se află persoane în interior.

A fost nevoie de zeci de minute pentru stingerea focului

Într-una dintre camere a fost găsit trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de aproximativ 69 de ani.

Incendiul a fost localizat și stins după mai multe zeci de minute, însă flăcările au distrus aproximativ 40 de metri pătrați din acoperișul casei, precum și bunurile depozitate în cele două încăperi afectate.

Cauza – o țigară nesupravegheată

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, cauza probabilă a incendiului a fost fumatul, cel mai probabil o țigară nestinsă corespunzător.

Autoritățile reamintesc populației importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special evitarea fumatului în interiorul locuințelor, mai ales în spații încărcate cu materiale inflamabile.

