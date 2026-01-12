Prima pagină » Social » Tragedie în județul Brașov: copil de 16 ani găsit decedat într-o locuință cuprinsă de flăcări

Tragedie în județul Brașov: copil de 16 ani găsit decedat într-o locuință cuprinsă de flăcări

Un copil de 16 ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în această dimineață într-o locuință din Satul Nou, județul Brașov. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și un echipaj SMURD, însă, din păcate, nu au putut salva minorul.
Tragedie în județul Brașov: copil de 16 ani găsit decedat într-o locuință cuprinsă de flăcări
Sursa foto: ISU Brașov
Gabriel Pecheanu
12 ian. 2026, 08:30, Social

Un incendiu puternic izbucnit în dimineața acestei zile a dus la o tragedie de proporții în localitatea Satul Nou, județul Brașov. Alarma a fost dată în jurul orei 07:00, moment în care pompierii au fost solicitați să intervină la o locuință cuprinsă de flăcări.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Hălchiu, o autoscară și un echipaj SMURD. Echipajele operative au intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, însă, din păcate, în interiorul locuinței a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de aproximativ 16 ani.

Intervenția este în continuare în desfășurare, pompierii acționând pentru îndepărtarea elementelor afectate de incendiu și pentru eliminarea tuturor efectelor negative produse de flăcări. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Reprezentanții ISU Brașov reamintesc importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece, când utilizarea sobelor și a sistemelor de încălzire crește semnificativ riscul unor astfel de evenimente. Verificarea periodică a instalațiilor de încălzire, evitarea improvizațiilor și supravegherea atentă a copiilor pot face diferența între siguranță și tragedie.

