Accident cu șofer român de tir, urmat de un incendiu, pe autostrada Tauern din Austria / O porțiune importantă din tunelul Brentenberg a fost distrusă, iar circulația în zonă a fost oprită

Un șofer român de tir a provocat un grav accident rutier în tunelul Brentenberg de pe Autostrada Tauern, în Salzburg, Austria, relatează krone.at.

Românul de 41 de ani a pierdut controlul volanului, din motive încă necunoscute și a intrat în peretele din dreapta al tunelului. Camionul, apoi, a derapat în stânga, s-a oprit în peretele tunelului și a luat foc rapid.

Accidentul s-a petrecut vineri în jurul orei 18:00, ora locală.

Constructorul tunelului, compania Asfinag, raportează distrugeri massive la primii 100 de metri ai tunelului. Tunelul este acum impracticabil și nu se știe clar când va fi redeschis.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Universitar din Salzburg

Șoferul a fost rănit, dar a reușit să scape.

Cu toate acestea, fumul degajat de incendiu l-a cuprins imediat și doar echipajele de pompieri ajunse rapid la fața locului au reușit să-l salveze, intrân în tunel printr-un pasaj transversal al unui alt tunel cu care era conectat.

Bărbatul a fost conectat la aparatele de respirat și transportat de urgență la Spitalul Universitar Salzburg.

Incendiul a distrus toată infrastructura

Incendiul a fost atât de puternic, încât a fost nevoie de mai multe echipe de pompieri pentru a-l anihila.

Căldura enormă a incendiului a distrus sistemele de iluminat, de radio și de alarmă de incendiu și echipamente importante de siguranță plus carosabilul, unde s-a produs o exfoliere severă a betonului.

Experții de la Asfinag evaluează amplaorea pagubelor, dar încearcă să vadă dacă este, totuși, posibil să permit măcar un traffic limitat – prin al doilea tub de tunel, însă, deocamdată, nu au luat nicio decizie.

Deocamdată, Tunelul Brandenberg este impracticabil

„Numai atunci când vor fi disponibile toate faptele se poate lua o decizie cu privire la măsurile suplimentare și la durata închiderii tunelului”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei austriece.

Această problemă intervine tocmai acum, când vacanța de iarnă a luat sfârșit, comentează presa austriacă, adăugând că ceilalți participanți la traffic au fost nevoiți să aibă răbdare o oră și jumătate. La acestea s-au adăugat kilometric întregi de ambuteiaje.

Și situația este probabil să se înrăutățească: experții se așteaptă la un trafic de întoarcere și mai mare în timpul zilei – și, prin urmare, la timpi de așteptare și mai lungi.