Prima pagină » Știri externe » Accident cu șofer român de tir, urmat de un incendiu, pe autostrada Tauern din Austria / O porțiune importantă din tunelul Brentenberg a fost distrusă, iar circulația în zonă a fost oprită

Accident cu șofer român de tir, urmat de un incendiu, pe autostrada Tauern din Austria / O porțiune importantă din tunelul Brentenberg a fost distrusă, iar circulația în zonă a fost oprită

Un șofer român de tir a ajuns la spital după ce a provocat un grav accident rutier urmat de un incendiu uriaș în Tunelul Brentenberg de pe Autostrada Tauern, din apropiere de Salzburg. Șoferul a scăpat cu viață, iar anchetatorii urmează să stabilească ce s-a întâmplat.
Accident cu șofer român de tir, urmat de un incendiu, pe autostrada Tauern din Austria / O porțiune importantă din tunelul Brentenberg a fost distrusă, iar circulația în zonă a fost oprită
Sursa foto: Departamentul Pompieri al Districtului Pongau
Luiza Moldovan
10 ian. 2026, 18:43, Știri externe

Un șofer român de tir a provocat un grav accident rutier în tunelul Brentenberg de pe Autostrada Tauern, în Salzburg, Austria, relatează krone.at.

Românul de 41 de ani a pierdut controlul volanului, din motive încă necunoscute și a intrat în peretele din dreapta al tunelului. Camionul, apoi, a derapat în stânga, s-a oprit în peretele tunelului și a luat foc rapid.

Accidentul s-a petrecut vineri în jurul orei 18:00, ora locală.

Constructorul tunelului, compania Asfinag, raportează distrugeri massive la primii 100 de metri ai tunelului. Tunelul este acum impracticabil și nu se știe clar când va fi redeschis.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Universitar din Salzburg

Șoferul a fost rănit, dar a reușit să scape.

Cu toate acestea, fumul degajat de incendiu l-a cuprins imediat și doar echipajele de pompieri ajunse rapid la fața locului au reușit să-l salveze, intrân în tunel printr-un pasaj transversal al unui alt tunel cu care era conectat.

Bărbatul a fost conectat la aparatele de respirat și transportat de urgență la Spitalul Universitar Salzburg.

Incendiul a distrus toată infrastructura

Incendiul a fost atât de puternic, încât a fost nevoie de mai multe echipe de pompieri pentru a-l anihila.

Căldura enormă a incendiului a distrus sistemele de iluminat, de radio și de alarmă de incendiu și echipamente importante de siguranță plus carosabilul, unde s-a produs o exfoliere severă a betonului.

Experții de la Asfinag evaluează amplaorea pagubelor, dar încearcă să vadă dacă este, totuși, posibil să permit măcar un traffic limitat – prin al doilea tub de tunel, însă, deocamdată, nu au luat nicio decizie.

Deocamdată, Tunelul Brandenberg este impracticabil

„Numai atunci când vor fi disponibile toate faptele se poate lua o decizie cu privire la măsurile suplimentare și la durata închiderii tunelului”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei austriece.

Această problemă intervine tocmai acum, când vacanța de iarnă a luat sfârșit, comentează presa austriacă, adăugând că ceilalți participanți la traffic au fost nevoiți să aibă răbdare o oră și jumătate. La acestea s-au adăugat kilometric întregi de ambuteiaje.

Și situația este probabil să se înrăutățească: experții se așteaptă la un trafic de întoarcere și mai mare în timpul zilei – și, prin urmare, la timpi de așteptare și mai lungi.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor