Profesori și studenți trimiși în judecată de DNA. Mită și subiecte scurse la rezidențiat

DNA a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unei profesoare universitare, de la Facultatea de Medicină și Farmacie, acuzată de luare de mită și de folosirea, direct sau indirect, de informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii de foloase necuvenite. Conform anchetatorilor, aceasta era președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală.

În același dosar au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, și profesorii universitari Robu Silvia și Bălănescu Fănică (secretar al comisiei de examinare), pentru luare de mită, precum și D.M., persoană fără calitate specială, pentru complicitate la luare de mită. Procurorii au mai trimis în judecată pe Bonifate Florina, asistent universitar și președinte al Colegiului Farmaciștilor Galați, studentă candidată la examen, pentru două infracțiuni de dare de mită, precum și 20 de studenți candidați la examen, pentru dare de mită și dare de mită în formă continuată.

Mita și subiecte scurse

DNA arată că, înainte de examenul programat în noiembrie 2024, Dumitriu Buzia Olimpia ar fi acceptat, la 10 octombrie 2024, „promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro” de la o rezidentă farmacistă candidată, pentru a facilita promovarea frauduloasă prin remiterea subiectelor. Potrivit procurorilor, la 15 octombrie 2024, aceasta ar fi furnizat în avans subiectele aceleiași candidate, pentru a le distribui celorlalți rezidenți care ar fi oferit bani în scopul fraudării.

Anchetatorii susțin că, în cadrul aceluiași demers, la 31 octombrie 2024, profesoara Robu Silvia ar fi primit direct un set de bijuterii din aur în valoare de 6.209,90 lei, despre care ar fi știut că provine de la candidați, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, la 7 noiembrie 2024, Bălănescu Fănică ar fi primit, din partea candidaților, suma de 1.000 de lei și alte bunuri, mai indică DNA.

Examenul de rezidențiat pentru Farmacie Generală a avut loc la 8 noiembrie 2024, la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” Galați, cu participarea a 29 de rezidenți farmaciști, „toți fiind declarați admiși, cu medii peste 8”, potrivit procurorilor. DNA afirmă că, pe parcursul examenului, candidații ar fi fost lăsați de membrii comisiei să utilizeze surse de informare precum telefoane mobile, smartwatch-uri și notițe.

Potrivit anchetei, la 16 ianuarie 2025, D.M., soțul profesoarei Dumitriu Buzia Olimpia, ar fi primit suma totală de 9.200 de euro „cu titlu de mită”, pentru inculpată, în scopul descris de procurori.

În vederea confiscării speciale, DNA a dispus măsuri asigurătorii, respectiv sechestrul asupra sumei de 9.200 de euro, ridicată de la domiciliul profesoarei Dumitriu Buzia Olimpia la percheziții, și asupra setului de bijuterii ridicat de la domiciliul profesoarei Robu Silvia.

Separat, DNA a precizat că instanța a fost sesizată anterior, în baza art. 483 Cod procedură penală, cu acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru șapte inculpați – studenți candidați – acuzați de dare de mită (în forme diferite), dare de mită în formă continuată și complicitate la folosirea de informații nedestinate publicității. Potrivit DNA, aceștia au recunoscut faptele și au acceptat pedepse cu suspendare, cuprinse între 2 ani și 9 luni și 1 an, 2 luni și 20 de zile, cu termene de supraveghere de 2 ani și 9 luni, respectiv 2 ani.