Astăzi, la ora 12.00, expiră termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor parchete. Procedura legală a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe 8 ianuarie 2026, având în vedere că pe 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA.

Majoritatea candidaturilor importante s-au depus, astăzi, în ultima zi.

Mesajul procurorului șef DNA: „DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”

Actualul Procuror șef al DNA, Marius Voineag, a confirmat pentru Mediafax că și-a depus candidatura pentru o funcție de conducere în Parchetul General și a transmis un mesaj:

„DNA este astăzi o instituție mai puternică decât în momentul în care am preluat mandatul de procuror-șef. Acest lucru se vede în dosarele de mare rezonanță publică ce au trecut testul instanței, în numărul și complexitatea dosarelor instrumentate, în sumele efective pe care le-am indisponibilizat și care depășesc cu mult bugetul instituției.

DNA este o instituție mai bine organizată, atractivă pentru procurori, care a lucrat cauze importante alături de partenerii americani și europeni și a cărei performanță a fost recunoscută în evaluările internaționale.

Le mulțumesc colegilor din DNA și din alte instituții ale statului român pentru că, într-un climat general foarte polarizat și plin de incertitudini inclusiv legislative, am continuat să ne ghidăm doar după lege și probe”.

Marius Voineag: „Știu că presiunile și atacurile publice sunt deseori pe măsura gravității dosarelor, așa că DNA trebuie să meargă cu aceeași forță înainte. DNA trebuie să evite să fie prinsă în dispute politice”

„Le mulțumesc celor din mass-media și din societatea civilă care ne-au ajutat să combatem mai bine corupția și să ne îmbunătățim activitatea. Sunt mândru de munca mea și a colegilor mei din ultimii trei ani.

Știu cât de mare este responsabilitatea procurorului-șef DNA și știu că presiunile și atacurile publice sunt deseori pe măsura gravității dosarelor, așa că DNA trebuie să meargă cu aceeași forță înainte, fiind atentă la discuțiile din societate, dar evitând să fie prinsă în dispute politice”, afirmă în mesaj șeful DNA.

„Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice. DNA a evitat tentația telejustiției și predarea în fața politicului”

„DNA este o instituție mai importantă decât fiecare dintre membrii ei. Este o instituție respectată de români, care leagă natural lupta anti-corupție de activitatea noastră. Este o instituție temută de toți cei care administrează cu rea – credință resursele publice, o instituție esențială și respectată a statului român. Așa și trebuie să rămână, evitând atât tentația telejustiției, dar și a predării în fața politicului.

Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice.

Într-un peisaj instituțional în care obiectivele manageriale rămân adesea vagi sau imposibil de verificat, am ales să îmi asum ținte concrete și măsurabile, iar orice persoană de bună-credință poate evalua astăzi, dacă au fost atinse. Consider că mi-am îndeplinit obiectivele asumate pentru DNA în planul de candidatură și ies cu fruntea sus din acest mandat”, afirmă Voineag.

„Procedura de numire a procurorilor șefi implică decizia oamenilor politici. Am decis, de ceva vreme, să-mi depun candidatura pentru poziția de adjunct al procurorului general al României”

„Așa cum este firesc și democratic, procedura de numire a procurorilor șefi implică decizia oamenilor politici.

Într-o țară în care încrederea este puțină, iar totul personalizat și deseori demonizat, performanța DNA depinde de susținerea tuturor instituțiilor statului, inclusiv a celor politice.

În acest context, am decis, de ceva vreme, să-mi depun candidatura pentru poziția de adjunct al procurorului general al României, acolo unde cred că pot contribui astăzi cel mai bine la obiectivul esențial al Justiției ca serviciu public.

Vreau să le transmit colegilor din DNA faptul că misiunea lor este mai importantă ca oricând, iar cetățenilor să aibă încredere în curajul și profesionalismul instituției”, transmite șeful DNA în mesaj.

Marius Voineag (43 de ani) activează de 20 de ani în magistratură, mai întâi fiind avocat, ulterior auditor de Justiție iar în ultimii 18 ani a lucrat ca procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, DIICOT – procuror șef al Serviciului de combatere a criminalității economico- financiare.

Pe 30 martie 2023, Voineag a fost numit în fruntea DNA din funcția de procuror șef adjunct al Secției de urmărire penală și criminalistică a PÎCCJ.