Ministerul Educației respinge zvonurile despre creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației a anunțat miercuri că nu există discuții despre o eventuală majorare a normei didactice și nici despre alte măsuri fiscal bugetare în învățământul preuniversitar.

Reprezentanții instituției au precizat că astfel de informații nu au bază reală.

Potrivit comunicatului oficial, „Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”.

Ministerul a inclus și poziția ministrului Daniel David, care afirmă că „măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare”.

Instituția a transmis, de altfel, și un mesaj către personalul din educație.

„Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”.